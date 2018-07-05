Готовый проект уфимской набережной создадут к концу года

Напомним, ранее мы писали о том, что новую набережную в Уфе будет охранять специальная организация. Такое решение принял глава республики Рустэм Хамитов. Он рассказал, что она необходима, поскольку на набережной будут и материальные и различные декоративные элементы, которые нуждаются в защите.