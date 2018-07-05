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Готовый проект уфимской набережной создадут к концу года

5 июля 2018, 11:39
Об этом заявил вице-премьер правительства Фархад Самедов.

Накануне в правительстве состоялось очередное заседание заместителя премьер-министра правительства республики Фархада Самедова. Главной темой совещания стала реконструкция уфимской набережной реки Белой в Уфе.

В нем приняли участие представители Министерства земельных и имущественных отношений республики, Министерства природопользования и экологии РБ, администрации Уфы, организаций-исполнителей проекта.

На совещании стороны обсудили вопросы планировки, межевания территории, сроков оформления необходимой документации, проведение строительно-монтажных работ.

По словам Фархада Самедова, сегодня необходимо выработать грамотную архитектурную концепцию проекта.

В настоящее время ведутся работы второй очереди проекта, согласовываются границы земельного участка с выделением зон для автомобилей и пешеходов. До конца года мы должны получить полностью готовый проект, чтобы уже в марте 2019 года начать работы на местности, – отметил вице-премьер.

Напомним, ранее мы писали о том, что новую набережную в Уфе будет охранять специальная организация. Такое решение принял глава республики Рустэм Хамитов. Он рассказал, что она необходима, поскольку на набережной будут и материальные и различные декоративные элементы, которые нуждаются в защите.

Сейчас за состояние набережной отвечает управление по содержанию благоустройства Кировского района Уфы, но уборка территории ведется по остаточному принципу, т.е. в оставшееся от других дел время.

Всего на строительство и планировку набережной уже потратили более 3-х миллиардов рублей.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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