Минэкономразвития: в 2018 году доллар будет стоить в среднем 60,8 рубля

Эксперты ведомства указывают, что на стоимость рубля влияет глобальное давление на национальные валюты развивающихся государств. Новые санкции уже меньше беспокоят инвесторов. Однако до 2024 года нормализация в кредитно-денежной политике ЕЦБ маловероятна. Для этого необходимо, чтобы влияние стимулирующего бюджетного импульса в США было исчерпано и американская валюта немного ослабла по отношению к евро. Именно это может положительно сказаться на увеличении стоимости валют развивающихся государств.