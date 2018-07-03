В Уфе почтили память погибших над Боденским озером

Трагедия в небе над Боденским озером легла в основу нескольких документальных и художественных фильмов. Память о жертвах авиакатастрофы увековечена в мемориальном комплексе на Южном кладбище Уфы. Его возвели на пожертвования российских и немецких граждан. 2 июля в Уфе почтили память всех погибших в небе над Германией.