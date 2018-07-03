В Уфе почтили память погибших над Боденским озером

Со дня трагедии над Боденским озером прошло 16 лет. В той авиакатастрофе погибли 71 человек, среди которых 52 были одаренными детьми из Башкирии.
Трагедия над Боденским озером – нелепая цепь случайностей. Дети, которых премировал поездкой в Испанию фонд «Юнеско», должны были вылететь рейсовым самолетом из аэропорта Шереметьево, но сопровождающие взрослые в спешке перепутали аэровокзалы и приехали в Домодедово. Самолет улетел в Барселону, а подростки ждали сутки.
Тогда в 23:35 по местному времени в воздухе столкнулись самолет ТУ-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757».
Трагедия в небе над Боденским озером легла в основу нескольких документальных и художественных фильмов. Память о жертвах авиакатастрофы увековечена в мемориальном комплексе на Южном кладбище Уфы. Его возвели на пожертвования российских и немецких граждан. 2 июля в Уфе почтили память всех погибших в небе над Германией.