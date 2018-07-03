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В Уфе почтили память погибших над Боденским озером

3 июля 2018, 10:30
В тот день погиб 71 человек.

Со дня трагедии над Боденским озером прошло 16 лет. В той авиакатастрофе погибли 71 человек, среди которых 52 были одаренными детьми из Башкирии.

Трагедия над Боденским озером – нелепая цепь случайностей. Дети, которых премировал поездкой в Испанию фонд «Юнеско», должны были вылететь рейсовым самолетом из аэропорта Шереметьево, но сопровождающие взрослые в спешке перепутали аэровокзалы и приехали в Домодедово. Самолет улетел в Барселону, а подростки ждали сутки.

Тогда в 23:35 по местному времени в воздухе столкнулись самолет ТУ-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757».

Трагедия в небе над Боденским озером легла в основу нескольких документальных и художественных фильмов. Память о жертвах авиакатастрофы увековечена в мемориальном комплексе на Южном кладбище Уфы. Его возвели на пожертвования российских и немецких граждан. 2 июля в Уфе почтили память всех погибших в небе над Германией.

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