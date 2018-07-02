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Саксонские священники привезли в Башкирию макет Вифлеемской звезды

2 июля 2018, 10:18
Делегация представителей евангельско-лютеранской церкви обсудила с башкирскими лютеранцами вопросы церковной благотворительности.

В уфимской и стерлитамакской общинах недавно принимали делегацию представителей евангельско-лютеранской церкви из Саксонии под руководством епископа Карстена Рентзинга.

Гости встретились с российским архиепископом Дитрихом Брауэром, прочитали совместную молитву с местными единоверцами и стали участниками круглого стола, в рамках которого обсуждались вопросы церковной благотворительности.

Помимо этого, они посетили музей основоположника вероучения Мартина Лютера, который расположен в помещении диаконического центра при Уфимской кирхе, а также воскресную школу для детей.

- Члены делегации с удовлетворением отметили веротерпимость, дружбу между народами, сотрудничество и совместную гуманитарную деятельность представителей различных религиозных конфессий в нашей республике, сообщив, что многому в Европе еще предстоит учиться, — сообщили журналистам представители лютеранской веры в республике.

На память о визите гости привезли макет Рождественской Вифлеемской звезды и чаша для причастия. Местные лютеранцы подарили им башкирские сувениры.

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