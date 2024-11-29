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Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии
29 ноября, 11:53
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Боги выбрали Уфу
21 августа, 08:46
Родительские субботы в 2024 году — когда и как поминать
21 марта, 12:50
В Уфе произошел пожар рядом со зданием церкви
14 февраля, 09:54
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
13 февраля, 16:09
В нескольких районах Уфы перекроют движение
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
5 января, 10:21
2021
Великий пост 2021: рассказываем историю, как готовиться, что можно и чего нельзя
11 марта 2021, 04:57
2020
Уфимского протоиерея, освятившего аварийный дом, на время отстранили от служений
1 июля 2020, 12:25
Жителям Башкирии сообщили об отмене ежегодного паломничества в монастырь
5 июня 2020, 05:51
В Башкирии из-за угрозы коронавируса будут штрафовать и тех, кто пойдет в церковь
16 апреля 2020, 07:12
2019
В Башкирии задержали напавших в церкви на сторожа из-за денег прихожан
Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на сторожа храма в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
22 апреля 2019, 07:06
В Уфимской епархии не приняли решение по поводу икон в стиле аниме
22 февраля 2019, 12:04
В Уфе отметили праздник Рождества Христова
7 января 2019, 04:37
2018
Саксонские священники привезли в Башкирию макет Вифлеемской звезды
2 июля 2018, 05:18
2017
Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда "Имэн кала"
3 октября 2017, 04:07

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