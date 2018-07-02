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АТОР: турпоток из России в Турцию увеличился почти на 50%

2 июля 2018, 15:28
По информации Ассоциации туристических операторов России (АТОР), с января по май нынешнего года туристический поток из РФ в Турцию возрос на 49,65% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

За первые четыре месяца 2018 года в Турцию приехало 1,39 миллиона граждан России. Об этом пишет RNS.

Доля россиян в общем въездном потоке Турции за указанный выше промежуток времени составила 12,11%. В 2017 году этот показатель находился на уровне 10,59%, а в 2016 году — 1,66%.

В Минтуризме и культуры Турции отметили, что в нынешнем году каждый десятый турист въезжающий страну был россиянином. Так в мае 2018 года Турцию посетило 864 000 граждан России. Это на 23,5% больше чем в мае прошлого года.

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