В Уфе подтопленное накануне помещение Росреестра работает в штатном режиме

Напомним, вчера, 28 июня, из-за сильного ливня в Уфе оказалось подтоплено помещение, в котором располагаются Управление Росреестра и филиал Кадастровой палаты. Из людей никто не пострадал. Воды в помещениях цокольного этажа набралось на уровне 20 см, ее помпой откачали спасатели.