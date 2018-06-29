mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе подтопленное накануне помещение Росреестра работает в штатном режиме

29 июня 2018, 09:40
Из-за сильного ливня оно оказалось подтоплено дождевыми потоками.

Сегодня, 29 июня, подразделение Росреестра, расположенное по улице 50-летия СССР, 30/5, работает в штатном режиме. Об этом Медиакорсети сообщили представители ведомства.

Напомним, вчера, 28 июня, из-за сильного ливня в Уфе оказалось подтоплено помещение, в котором располагаются Управление Росреестра и филиал Кадастровой палаты. Из людей никто не пострадал. Воды в помещениях цокольного этажа набралось на уровне 20 см, ее помпой откачали спасатели.

В прошлом году, 4 сентября, когда на Уфу обрушился аномальный ливень, ситуация была гораздо хуже. Тогда посетителям пришлось разбивать стекло, чтобы спасаться из затопленного помещения.

Материалы по теме
Под Уфой из-за таяния снега затопило придомовые территорииВ Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово
#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48