Под Уфой из-за таяния снега затопило придомовые территории

На место оперативно выехали спасатели МЧС по РБ. Они выяснили, что на месте отсутствует русло для талых вод. Угрозы жизни населения нет. По данным адресам проживают 8 человек, из них 1 ребенок. Сейчас с помощью тракторной техники проводится обустройство русла для талых вод.