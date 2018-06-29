В Туймазинском индустриальном колледже рассказали о специальностях

Страна ставит цель занимать лидирующие позиции в науке, технике, технологии и производстве, поэтому без машиностроения обойтись невозможно. Наши президент и премьер-министр говорят о том, что экономисты и юристы – это хорошо, но хотелось бы видеть больше энергичных молодых техников, инженеров – а это кадры для машиностроения.