В США радиолюбители услышали приказ о запуске термоядерных ракет

В перехваченном гражданскими сообщении говорилось о действиях при чрезвычайной обстановке. Речь шла о мощном бомбовом ударе с применением оружия массового поражения. Получив приказ самолет B-52 должен был выпустить не менее 20 крылатых ракет с термоядерными боеголовками по ранее заданным целям.