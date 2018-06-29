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В США радиолюбители услышали приказ о запуске термоядерных ракет

29 июня 2018, 16:49
В ночь на среду радиолюбители из США перехватили сообщение своих военных.

Распоряжение стратегическому бомбардировщику B-52 отдавал представитель американской армии. Об этом пишет RNS.

В перехваченном гражданскими сообщении говорилось о действиях при чрезвычайной обстановке. Речь шла о мощном бомбовом ударе с применением оружия массового поражения. Получив приказ самолет B-52 должен был выпустить не менее 20 крылатых ракет с термоядерными боеголовками по ранее заданным целям.

Как удалось установить, в эту ночь военные проводили учения, на которых отрабатывали возможный ядерный удар по потенциальному противнику. В маневрах участвовали боевые воздушные суда B-2 Spirit и самолеты управления и связи E-6 Mercury.

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