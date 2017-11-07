Ялалов об афере на миллиард: журналисты путают две разных проблемы

Сегодня, 7 ноября, на оперативке Ялалов подчеркнул, что все средства, которые Уфа получила по программе ветхого и аварийного жилья были потрачены целевым образом - приобретены квартиры.
- Уважаемые коллеги, которые занимаются освещением этой темы, путают расселение ветхого и аварийного жилья и проблему развития территорий, - отметил глава администрации Уфы. - Это проблема касается именно программы развития территорий.
Ялалов подчеркнул, что муниципалитет ведет планомерную работу с правоохранителями.
- Разберутся они, и все встанет на свои места, - заявил Ялалов. - Трагедию и сенсацию из этого делать не надо. Каждая копейка была потрачена на приобретение квартир для тех жителей, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Разбираются в других вопросах. Не надо будоражить общественность.
Напомним, сотрудники отдела по особо важным делам следственного комитета Башкирии заподозрили руководство Уфы в махинациях с субсидиями из федерального бюджета. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год, администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей.