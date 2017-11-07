Ялалов об афере на миллиард: журналисты путают две разных проблемы

Напомним, сотрудники отдела по особо важным делам следственного комитета Башкирии заподозрили руководство Уфы в махинациях с субсидиями из федерального бюджета. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год, администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей.