Афера на миллиард в Уфе: возврат похищенного не освободит от наказания

Пресс-служба мэрии Уфы сообщила на своём сайте, что часть денег, полученных из федерального бюджета по программе расселения аварийного жилья, возвращена в бюджет и использована по назначению. В релизе говорится, что сумма возвращённых средств составила 516,5 млн рублей. В свою очередь начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин, на вопрос журналиста о последствиях возврата средств сказал, что на уголовном деле это отразиться не должно.