Башкирия заняла место ниже среднего в антинаркотическом рейтинге

На этой «наркотической карте» России красным выделены регионы, где с наркотиками все плохо, зеленым – получше, как бы странно это ни звучало в контексте темы. Желтый цвет – средненько, оранжевый – еще не совсем плохо, но хуже, чем в среднем, как в Башкирии, например.