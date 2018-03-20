В Башкирии перед судом предстанет наркоман, устроивший смертельное ДТП

Утром в сентябре 2017 года мужчина на своей «Kia Rio» под действием наркотиков на перекрестке улиц Стахановская и Бульварная в Ишимбае проехал на красный, столкнулся с другим автомобилем и сбил 21-летнюю девушку, которая скончалась на месте.