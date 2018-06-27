В Уфе к публичным слушаниям добавили общественные обсуждения

Решение об этом приняли сегодня, 27 июня, депутаты горсовета Уфы на последнем заседании в подошедшую к концу весеннюю сессию. Общественные обсуждения – это примерно то же самое, что и публичные слушания.
На таких обсуждениях будут обсуждаться вопросы, в частности, межевания территории, землепользования, генплан города, вопросы застройки территорий, использование земельных участков и строений.
Однако в новом формате общественных обсуждений есть свои новеллы:
- В частности, это касается того, что круг участников общественных обсуждений ограничен людьми, которые живут непосредственно на той территории, которая обсуждается. Также в общественных обсуждениях могут смогут принять участие те, чьи объекты собственности находятся на обсуждаемых территориях, – объяснил председатель постоянной комиссии горсовета по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин.