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В Уфе к публичным слушаниям добавили общественные обсуждения

27 июня 2018, 12:26
От слушаний они отличаются ограничениями к участникам.

Решение об этом приняли сегодня, 27 июня, депутаты горсовета Уфы на последнем заседании в подошедшую к концу весеннюю сессию. Общественные обсуждения – это примерно то же самое, что и публичные слушания.

На таких обсуждениях будут обсуждаться вопросы, в частности, межевания территории, землепользования, генплан города, вопросы застройки территорий, использование земельных участков и строений.

Однако в новом формате общественных обсуждений есть свои новеллы:

- В частности, это касается того, что круг участников общественных обсуждений ограничен людьми, которые живут непосредственно на той территории, которая обсуждается. Также в общественных обсуждениях могут смогут принять участие те, чьи объекты собственности находятся на обсуждаемых территориях, – объяснил председатель постоянной комиссии горсовета по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин.

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