В Уфе к публичным слушаниям добавили общественные обсуждения

- В частности, это касается того, что круг участников общественных обсуждений ограничен людьми, которые живут непосредственно на той территории, которая обсуждается. Также в общественных обсуждениях могут смогут принять участие те, чьи объекты собственности находятся на обсуждаемых территориях, – объяснил председатель постоянной комиссии горсовета по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин.