Депутаты Горсовета Уфы одобрили работу Ирека Ялалова за 2017 год

Депутаты Горсовета Уфы одобрили работу Ирека Ялалова за 2017 годВидео
Сегодня на очередном заседании Горсовета Уфы депутаты одобрили деятельность главы города в прошедшем году. Из 34 присутствующих положительную оценку деятельности администрации поставил 31 депутат.
Также на голосование был вынесен вопрос о принятии доклада мэра итогах социально-экономического развития города, по этому пункту 33 депутата остались довольны работой Ирека Ялалова, один был недоволен, один - так и не понял, доволен он был или нет.
Напомним, накануне заседания ряд СМИ, в частности "Коммерсантъ-Башкортостан" и ProUfu.ru сообщили, что сегодня депутаты под давлением администрации главы региона могут поставить отрицательные оценки работе Ирека Ялалова, чтобы впоследствии инициировать его отставку.
Присутствие в зале для голосования премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, ещё больше подогрело интерес СМИ к голосованию.