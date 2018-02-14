Депутаты Горсовета Уфы одобрили работу Ирека Ялалова за 2017 год

По результатам голосования 31народный избранник поставил положительную оценку деятельности администрации Уфы.

Видео голосования горсовета Уфы по итогам работы Ирека Ялалова в 2017 году

Видео голосования горсовета Уфы по итогам работы Ирека Ялалова в 2017 году Видео

Сегодня на очередном заседании Горсовета Уфы депутаты одобрили деятельность главы города в прошедшем году. Из 34 присутствующих положительную оценку деятельности администрации поставил 31 депутат.

Также на голосование был вынесен вопрос о принятии доклада мэра итогах социально-экономического развития города, по этому пункту 33 депутата остались довольны работой Ирека Ялалова, один был недоволен, один - так и не понял, доволен он был или нет.

Напомним, накануне заседания ряд СМИ, в частности "Коммерсантъ-Башкортостан" и ProUfu.ru сообщили, что сегодня депутаты под давлением администрации главы региона могут поставить отрицательные оценки работе Ирека Ялалова, чтобы впоследствии инициировать его отставку.