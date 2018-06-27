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Уфа заняла 4 место среди городов-миллионников по объему инвестиций

27 июня 2018, 13:13
Объем вложений в основной капитал в 2017 году составил 91 миллиард рублей.

Уфа – крупнейшая инвестиционная площадка Башкирии. В 2017 инвестиции в основной капитал составили сумму 91 миллиард рублей. Это 55% от всех инвестиций по Башкирии, сумма которых в минувшем году составила 165,1миллиарда рублей.

По Уфе снижение инвестиций в 2017 года по сравнению с 2016 годом составило 16,8%.

- Снижение связано с преобразованиями в нефтяном секторе экономики, а также со снижением финансирования инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий Башкирии, – объяснил заместитель главы администрации Уфы по экономике, инвестициям и промышленности Илгиз Насыртдинов.

Среди городов-миллионников Уфа занимает четвертое место по объемам инвестиций в основной капитал. Нас опережают: Нижний Новгород – 95 млрд руб, Казань – 117,4 млрд руб, Екатеринбург – 119,4 млрд руб.

В начале реализации инвестиционной стратегии 2013-2018 годов Уфа располагалась на 10 месте с объемом инвестиций 67 миллиардов рублей. В 2018 году в Уфе планируется привлечь инвестиции в объеме 102,8 миллиарда рублей. Порядка 90% всех инвестиций – частные.

Внешнеторговый оборот Уфы в минувшем году составил 2,1 миллиарда долларов США. Это 42,5% от всей внешней торговли Башкирии (5 млрд долл).

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