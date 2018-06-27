Уфа заняла 4 место среди городов-миллионников по объему инвестиций

Уфа – крупнейшая инвестиционная площадка Башкирии. В 2017 инвестиции в основной капитал составили сумму 91 миллиард рублей. Это 55% от всех инвестиций по Башкирии, сумма которых в минувшем году составила 165,1миллиарда рублей.