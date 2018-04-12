В Башкирии упали объемы инвестиций и строительства

Теперь к хорошим новостям. Объем розничной торговли в этом году вырос на 3,4%. В прошлом году этот рост был значительно ниже: 0,8%. Вполне возможно, это произошло ввиду увеличения роста зарплаты населения: номинальная получка (начисленная, до вычета налогов) составила в этом году 30 190 рублей, тогда как годом ранее она была значительно ниже: 26 760 рублей.