Башкирия планирует привлечь в 2018 году 300 млрд рублей инвестиций

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал Башкирии должны составить не менее 300 млрд рублей,. Об этом глава региона Рустэм Хамитов сообщил в интервью ТАСС в рамках общения на площадках Красноярского экономического форума.
- Наша задача - не менее 300 млрд рублей иметь. Мы еще не дойдем до уровня 2016 года, но существенно увеличим цифры по отношению к 2017 году, — сказал руководитель Башкирии.
Рустэм Хамитов пояснил, что рассчитывает на поступление инвестиций от крупных российских компаний, а также иностранные вливания. Речь идет примерно о $100 млн китайских инвестиций в строительство цементного завода, порядка $150 млн австрийских инвестиций в создание производства белого цемента для медицинских целей.
По его словам, планируется также продолжение модернизации ряда крупнейших предприятий в Стерлитамаке и развитие лесопереработки.
Для справки
По данным правительства Башкирии, в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360,9 млрд рублей, по итогам 2017 года — около 260-265 млрд рублей.