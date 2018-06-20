В Башкирии ищут алиментщика, задолжавшего полмиллиона рублей детям

Posted 20 июня 2018, 11:23
Published 20 июня 2018, 11:23
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В розыск объявлен 38-летний Юлдашбаев Ильдар Сатылбалдиевич, сообщает пресс-служба судебных приставов республики. Отец оставил без содержания несовершеннолетних детей в Сибае и задолжал им 500 тысяч рублей алиментов.
По адресу прописки должник не проживает, на телефон не отвечает, на прием к судебному приставу не является. Где он находится сейчас - неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите в дежурную часть республиканского управления федеральной службы судебных приставов по телефону: (8 347) 273-56-40.