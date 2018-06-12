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Как в Уфе прошла «Этноночь»

12 июня 2018, 16:02
Международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» порадовал концертом этно-и фолк-групп.

11 июня в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в уфимском Амфитеатре у Конгресс-холла прошла «Этноночь».

Уфимцы смогли увидеть ведущие этно-и фолк-коллективы, работающими в жанре «world music».

Концертная программа открылась прологом с участием артистов в национальных костюмах разных народов.

Хедлайнером «Этноночи-2018» стала грузинская группа «Mgzavrebi» («Путники»). Недавно коллектив отметил свое 12-летие. Музыкальный стиль группы - сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов.

На сцене амфитеатра выступила казахская этно-рок группа «ULYTAU».

Ее тепло встретили зрители. Впрочем уфимская публика была благодарной ко всем музыкантам.

Дух древних кочевых обрядов показала группа «SHОNO» из Бурятии.

Группа «ОУМЕ» из Мордовии также вызвала массу эмоций. Участники группы постоянно экспериментируют с музыкальными стилями.

Башкирию в «Этноночи» представила группа «Аргымак», пропагандирующая башкирский фольклор.

Нелетняя прохладная погода, прошедший днем дождь не помешало участникам «Этноночи» выступить, а зрителям насладиться знакомством с музыкальной культурой разных народов, танцевать и подпевать артистам.

Фестиваль «Сердце Евразии» завершится сегодня гала-концертом, он начнется там же на площадке у Конгресс-холла в 19.00.

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