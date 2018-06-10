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В Уфе установили рекорд на самый массовый хоровод в национальных костюмах

10 июня 2018, 10:56
Рекорд удалось установить 1192 людям в костюмах 40 национальностей мира. Фоторепортаж Артура Салимова.

9 июня в уфимском амфитеатре в рамках Международного фестиваля «Сердце Евразии» собрались представители народов Поволжья, Средней Азии и Кавказа, студенты из Китая, Индии, Вьетнама, Африки и установили «Самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Рекорд поставили 1192 человека, которые пришли на фестиваль в национальных костюмах. Самому юному участнику хоровода в национальном башкирском костюме Рамазану всего два года.

Как здорово видеть, что мы с вами такие дружные! Пусть процветают наш Башкортостан, наша великая Россия. Этой дружбой народов сильна наша страна, и сегодня мы сделали большое дело, спасибо каждому участнику парада!поздравила всех со значимым событием министр культуры Амина Шафикова.

В 2018 году парад костюмов объединил более 40 национальностей всего мира. Демонстрировались костюмы не только народов, проживающих в Башкирии – к хороводу присоединились также иностранцы из Китая, Индии, Вьетнама и Нигерии.

Впервые праздник национального костюма проводился 28 мая 2016 года также в рамках фестиваля культуры и искусства «Сердце Евразии».

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