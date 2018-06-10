В Уфе установили рекорд на самый массовый хоровод в национальных костюмах

Как здорово видеть, что мы с вами такие дружные! Пусть процветают наш Башкортостан, наша великая Россия. Этой дружбой народов сильна наша страна, и сегодня мы сделали большое дело, спасибо каждому участнику парада!поздравила всех со значимым событием министр культуры Амина Шафикова.