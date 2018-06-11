Форум Зауралья в Башкирии: можно ли поднять экономику региона

- С рабочими местами в Зауралье очень сложно. Большинство населения пытаются устроиться на работу на предприятия УГМК-холдинга: в Башмедь, Сибайский ГОК или в Бурибаевский ГОК. Но они не резиновые, поэтому люди уезжают работать вахтой на север или в Москву. Часто с зарплатой там обманывают, оплачивая меньше обещанного или вовсе не платят. Если бы было создано 15 тысяч рабочих мест – это было бы очень заметно. Это как минимум семь крупных предприятий должно было появиться в регионе, я лично таких примеров не знаю, - поделился один из участников круглого стола.