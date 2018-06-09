В Башкирии открылся экономический форум «Зауралье-2018»Видео
Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, каким может стать в ближайшее время будущее региона.
Сегодня, 9 июня, в Сибае начал работу экономический форум «Зауралье-2018». Перед началом форума глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг ознакомились с выставкой, посвящённой инвестиционному потенциалу муниципальных образований Зауралья.
Свои инвестпроекты представили такие крупные компании, как АО «Бурибаевский ГОК», ООО «Башкирская медь» и другие. На выставке были презентованы технические возможности инвестиционного портала Башкортостана, в частности, интерактивной карты инвестиционных площадок.
На экспозиции также была представлена продукция субъектов малого и среднего бизнеса – от буровых реагентов и минерального порошка для асфальтобетонных смесей до мини-тракторов.
Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании экономического форума. В своем выступлении он представил гостям характеристику текущей ситуации в регионе и рассказал о ближайших переменах.