В Башкирии открылся экономический форум «Зауралье-2018»

Сегодня, 9 июня, в Сибае начал работу экономический форум «Зауралье-2018». Перед началом форума глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг ознакомились с выставкой, посвящённой инвестиционному потенциалу муниципальных образований Зауралья.

Свои инвестпроекты представили такие крупные компании, как АО «Бурибаевский ГОК», ООО «Башкирская медь» и другие. На выставке были презентованы технические возможности инвестиционного портала Башкортостана, в частности, интерактивной карты инвестиционных площадок.

На экспозиции также была представлена продукция субъектов малого и среднего бизнеса – от буровых реагентов и минерального порошка для асфальтобетонных смесей до мини-тракторов.