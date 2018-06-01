Рустэм Хамитов и Ирек Ялалов осмотрели строящуюся набережную в Уфе

– Всё должно работать. Пускай там строят, а здесь горожане должны отдыхать, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Такой многоуровневой набережной в стране больше нет. Я был во многих городах, но везде это, как правило, обычное решение. А здесь объём, все интересно обыгрывается, получается совершенно другая картина. Это будет настоящее украшение города.