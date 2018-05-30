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Рустэм Хамитов встретился с главой минпромторга России Денисом Мантуровым

30 мая 2018, 11:56
На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Башкирии.

Вчера, 29 мая, в Москве состоялась встреча главы Башкирии Рустэма Хамитова и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе главы региона. Обсуждались вопросы развития промышленности республики, в том числе химической отрасли.

- В ходе встречи стороны договорились об увеличении объёмов выпуска стратегически важной для страны продукции, а также модернизации действующих и создании новых производств, - сообщили в пресс-службе главы региона. - При этом была подчёркнута необходимость сохранения экологического баланса в регионе.

В официальном сообщении не говорится, как именно прошел разговор, и в в том числе о том, в какой тональности стороны вели общение по вопросу об обеспечении сырьем завода «Сода» в Стерлитамаке.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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