ФАС проверила цены на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018

Мониторинг выявил значительное увеличение спроса на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018. Так «Аэрофлот» концу апреля распродал все билеты эконом-класса на рейсы Москва-Волгоград, которые у него были на дни первенства планеты по футболу. Авиаперевозчик «Сибирь» реализовал 90% билетов в эконом-класс на рейсы запланированные в указанный период времени, а «Уральские авиалинии» — больше 60%.