Беспилотники будут использоваться в Уфе для съемки ДТП и доставки грузов

Говоря же о более серьезной части отрасли сверхмалой авиации – о беспилотниках – их на сегодняшний день зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч бортов. И сегодня уже будет справедливо сказать, что в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Россия вполне на уровне основных мировых производителей – США и Израиля, которые буквально поделили между собой этот рынок. Цена при этом несколько ниже. И это при том, что качество и надежность наших летательных аппаратов не уступает заданным мировым стандартам.