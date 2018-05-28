Молодые специалисты БМК участвуют в Международном инженерном чемпионате

- Несмотря на то, что задание кейса не связано с привычной деятельностью наших молодых специалистов, его решение позволит им повысить потенциал и дееспособность, расширить кругозор и проявить креативность, почерпнуть новые идеи и обменяться опытом со специалистами других компаний. Все это, безусловно, будет востребовано на нашем предприятии и применено при решении задач производства, – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.