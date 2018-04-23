БМК испытал новый канат для экскаваторов

В натурных испытаниях на Пугачевском известняковом карьере (Башкортостан) канат с полимером отработал рекордный срок – более 5 месяцев. Тестовый образец был установлен наподъемный механизм ковша экскаватора ЭКГ-5. Он эксплуатировался при температуре от +5 до-38 градусов. За 169 дней экскаватор, оборудованный новым канатом, отгрузил около 267 тыс.тонн известняка. Это на 37% больше, чем при работе этого же экскаватора с канатом безполимерного покрытия, который более быстро выходил из строя и приостанавливал работу.