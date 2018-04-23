БМК испытал новый канат для экскаваторов

Белорецкий металлургический комбинат (АО«БМК», входит в Группу «Мечел») успешно испытал новый вид экскаваторного каната сполимерным покрытием.
Тесты проходят в рамках проекта по организации производства многопрядных стальныхканатов БМК, реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности РФ и Правительства РБ. По проекту БМК должен внедрить в производство особо прочные канаты с 8-12 прядями, диаметром до 90 мм, в том числе с полимерным покрытием. Эта продукция заменит импортные аналоги в технике для машиностроения, горнодобывающей и нефтяной отраслях, в мосто- и судостроении.
В натурных испытаниях на Пугачевском известняковом карьере (Башкортостан) канат с полимером отработал рекордный срок – более 5 месяцев. Тестовый образец был установлен наподъемный механизм ковша экскаватора ЭКГ-5. Он эксплуатировался при температуре от +5 до-38 градусов. За 169 дней экскаватор, оборудованный новым канатом, отгрузил около 267 тыс.тонн известняка. Это на 37% больше, чем при работе этого же экскаватора с канатом безполимерного покрытия, который более быстро выходил из строя и приостанавливал работу.
«По итогам испытаний можно сделать вывод, что канаты с полимерным покрытием обладают повышенным ресурсом работы и уменьшают износ узлов экскаватора. Это позволяет снизить количество простоев оборудования», – прокомментировал генеральный директор ООО«Пугачевский карьер» Сергей Юртаев.«Канаты с полимером сегодня также тестируются на угольном разрезе «Южного Кузбасса» и в горном карьере «Коршуновского ГОКа». Нам важно знать, как полимер ведет себя в разных климатических условиях, агрессивных средах, на разном оборудовании, и насколько эффективно работает канат в целом. Мы видим преимущество таких канатов перед обычными»,– отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.