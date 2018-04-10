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БМК в первом квартале 2018 года нарастил продажи метизов

10 апреля 2018, 07:28
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в 1 квартале текущего года реализовал около 115 тыс. тонн метизов. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной рост пришелся на продукцию для строительной отрасли, машиностроения и электродной промышленности. Положительную динамику показала холоднодеформированная арматура и проволока низко углеродистая, применяемые в строительстве для изготовления различных железобетонных конструкций и сеток, их рост составил 46% и 38% соответственно.

Продажа гвоздей увеличилась на 23%. На 15% выросли поставки сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении. Реализация сварочной проволоки для изготовления электродов подросла на 13%. Небольшое увеличение – 1% – пришлось и на стальные канаты.«БМК оперативно отреагировал на возрастающий потребительский спрос в строительном сегменте, что сказалось на улучшении сбытовых показателей», прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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