БМК в первом квартале 2018 года нарастил продажи метизов

Продажа гвоздей увеличилась на 23%. На 15% выросли поставки сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении. Реализация сварочной проволоки для изготовления электродов подросла на 13%. Небольшое увеличение – 1% – пришлось и на стальные канаты.«БМК оперативно отреагировал на возрастающий потребительский спрос в строительном сегменте, что сказалось на улучшении сбытовых показателей», прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.