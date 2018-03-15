Премьер-министр Башкирии запустил на БМК новое экологическое оборудование

- Белорецкий металлургический комбинат – один из ярких примеров, где завершен серьезный экологический проект по модернизации цеха высокопрочной проволоки и установке новых очистных сооружений. Это также пример взаимодействия исполнительной власти, контрольных надзорных органов и бизнеса. Нами был выработан план совместных действий и в 2012 году подписано соглашение с собственниками предприятия. В результате координированных действий и выполненных мероприятий сточные воды цеха соответствует всем нормативам. И на данный момент претензий по очистке сбрасываемых сточных вод у контрольно-надзорных органов нет. Вопрос на БМК в цехе высокопрочной проволоки решен на сто процентов, - резюмировал руководитель Росприроднадзора РБ Юрий Дудников.