Мэр Уфы назвал новый троллейбус дружелюбным

Сегодня, 26 апреля, в Уфе состоялась презентация первого низкопольного троллейбуса с автономным ходом производства муниципального Управление электротранспорта и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода с ПАО «НефАЗ».
Троллейбусу дали название «Горожанин». Работу инженеров и технические характеристики новой машины оценил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Он вспомнил, что первый новый троллейбус уфимского производства – среднепольный – был представлен в мае 2017 года. Нынешняя, вторая, машина изготовлена низкопольной. Она снабжена самым современным надежным и удобным в эксплуатации оборудованием. Пассажировместимость превышает 100 человек, количество мест для сидения – 28, есть место для проезда пассажира в инвалидной коляске.
Как и у предыдущей версии, конструкция кузова рамная, усиленная, благодаря чему электрооборудование троллейбуса вынесено на крышу.
Отличительная черта нового троллейбуса – наличие запаса автономного хода. То есть, троллейбус может преодолеть расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Это очень актуально в условиях города. Новый троллейбус сможет отсоединиться от контактной сети, объехать место ДТП или иное препятствие и продолжить движение дальше. Заряд системы автономного хода происходит во время движения под контактной сетью.
Оба типа троллейбусов, выпущенных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, получили сертификат об одобрении типа транспортного средства. Это значит, что они готовы к серийному производству.
В ходе презентации троллейбус на автономном ходу проследовал от Горсовета до остановки «Гимназия имени Р. Гарипова».
Осмотрев новый троллейбус, Ирек Ялалов остался доволен.
- Салон «дружелюбный» для пассажиров – нет ни одного элемента, о который можно поцарапаться или зацепиться одеждой. Наличие автономного хода для троллейбуса очень важно для объезда препятствий, которые могут возникнуть на дороге. Муниципалитет рассматривает сейчас программу реновации городского электротранспорта, речь идет о троллейбусах и трамваях, и когда она будет утверждена, будет принято решение о приобретении нового подвижного состава для обновления и троллейбусного, и трамвайного парков, – сообщил Ирек Ялалов. – Для нас важно создать грамотный пассажирский траффик на электрическом транспорте, чтобы электротранспорт был конкурентоспособным по отношению к автобусам.