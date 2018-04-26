Мэр Уфы назвал новый троллейбус дружелюбным

- Салон «дружелюбный» для пассажиров – нет ни одного элемента, о который можно поцарапаться или зацепиться одеждой. Наличие автономного хода для троллейбуса очень важно для объезда препятствий, которые могут возникнуть на дороге. Муниципалитет рассматривает сейчас программу реновации городского электротранспорта, речь идет о троллейбусах и трамваях, и когда она будет утверждена, будет принято решение о приобретении нового подвижного состава для обновления и троллейбусного, и трамвайного парков, – сообщил Ирек Ялалов. – Для нас важно создать грамотный пассажирский траффик на электрическом транспорте, чтобы электротранспорт был конкурентоспособным по отношению к автобусам.