В Уфе пройдет презентация троллейбуса, который ездит без электричества

- Начинкой нового троллейбуса стало самое современное оборудование, - отметил мэр Уфы. – Отличительная его черта – наличие запаса автономного хода. Это означает, что в случае аварии контактно сети троллейбус сможет на своем ходу объехать проблемное место и дальше вновь следовать при помощи электропитания. На автономном ходе троллейбус может преодолеть расстояние до нескольких километров. Это очень актуально в условиях больших городов, потому что даже небольшое ДТП порой становится непреодолимым препятствием для нынешних троллейбусов.