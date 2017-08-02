В Башкирии появился первый троллейбус-музей в память об Афганской войне

- У нас разные благотворительные проекты: реконструкция и ремонт больниц и школ, парков и скверов. Мы поддерживаем массовый детский спорт и молодежные инициативы, - подчеркивает заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике БСК Владимир Ануфриев. - А сегодняшнее мероприятие - патриотическое. И это крайне важно для ветеранов, молодежи, для каждого жителя Стерлитамака знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное сегодня и завтра!