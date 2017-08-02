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В Башкирии появился первый троллейбус-музей в память об Афганской войне

2 августа 2017, 16:50
Первый в Башкирии музей на колесах, посвященный Афганской войне, провез по городу почетных пассажиров – матерей и вдов, погибших в той войне.

Совет ветеранов участников боевых действий БСК ведет активную работу по патриотическому воспитанию. В его составе те, кто прошел Афганистан, Чечню и другие «горячие точки». Их боевые заслуги - достойный пример патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения. Большое место в работе с молодежью занимают проведение различных соревнований в городских профессионально-технических училищах, школах, гимназиях, посвященных погибшим в ходе локальных войн, организация военно-спортивных игр в детских оздоровительных лагерях, встречи и материальная поддержка матерей и вдов героев.

- Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку нашей идеи по увековечиванию памяти погибших воинов. Считаю, что троллейбус-музей будет иметь большой значение в патриотическом воспитании молодежи нашего города, - говорит председатель совета ветеранов участников боевых действий в Афганистане БСК Радик Ишмуратов.

- У нас разные благотворительные проекты: реконструкция и ремонт больниц и школ, парков и скверов. Мы поддерживаем массовый детский спорт и молодежные инициативы, - подчеркивает заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике БСК Владимир Ануфриев. - А сегодняшнее мероприятие - патриотическое. И это крайне важно для ветеранов, молодежи, для каждого жителя Стерлитамака знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное сегодня и завтра!

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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