В Башкирии появился первый троллейбус-музей в память об Афганской войне

Совет ветеранов участников боевых действий БСК ведет активную работу по патриотическому воспитанию. В его составе те, кто прошел Афганистан, Чечню и другие «горячие точки». Их боевые заслуги - достойный пример патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения. Большое место в работе с молодежью занимают проведение различных соревнований в городских профессионально-технических училищах, школах, гимназиях, посвященных погибшим в ходе локальных войн, организация военно-спортивных игр в детских оздоровительных лагерях, встречи и материальная поддержка матерей и вдов героев.
- Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку нашей идеи по увековечиванию памяти погибших воинов. Считаю, что троллейбус-музей будет иметь большой значение в патриотическом воспитании молодежи нашего города, - говорит председатель совета ветеранов участников боевых действий в Афганистане БСК Радик Ишмуратов.
- У нас разные благотворительные проекты: реконструкция и ремонт больниц и школ, парков и скверов. Мы поддерживаем массовый детский спорт и молодежные инициативы, - подчеркивает заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике БСК Владимир Ануфриев. - А сегодняшнее мероприятие - патриотическое. И это крайне важно для ветеранов, молодежи, для каждого жителя Стерлитамака знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное сегодня и завтра!