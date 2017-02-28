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НЕФАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод собрали первый новый троллейбус

28 февраля 2017, 10:58
До конца года в Уфе должны появиться 10 новых машин.

ПАО «НЕФАЗ» (дочка ПАО «КАМАЗ») сообщило о том, что кузов нового среднепольного троллейбуса, который компания производит совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ), уже собран. Сейчас он доставлен на УТТЗ, где будет укомплектован электрическим оборудованием.

В пресс-службе «КАМАЗа» уточнили, что в настоящее время рассматриваются и новые проекты троллейбусов, в том числе низкозольные и с переменным уровнем пола.

На предприятии уверены, что «новый среднепольный троллейбус будет в два раза доступнее по цене, чем существующие в России модели».

В пресс-службе предприятия пояснили, что до конца года на улицах Уфы должно появиться 10 новых подобных троллейбусов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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