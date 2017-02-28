НЕФАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод собрали первый новый троллейбус

ПАО «НЕФАЗ» (дочка ПАО «КАМАЗ») сообщило о том, что кузов нового среднепольного троллейбуса, который компания производит совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ), уже собран. Сейчас он доставлен на УТТЗ, где будет укомплектован электрическим оборудованием.