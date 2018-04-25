Скандал в Молодежном театре Башкирии: заезжий режиссер не устроил труппу

- Переговоры велись с режиссёром очень давно и велись они о другом произведении того же автора, которое реально было нам очень нужно. Довольно неожиданно предложение поменялось на "Преступление...", на спектакль, с успехом идущий в Русском академическом театре в Уфе и для нас не столь интересный. Но и несмотря на это, мы не стали сворачивать этот проект, а вместе с режиссёром решили попробовать, что из этого получится. Попробовали, не получилось. Не обнаружилось ни одной точки соприкосновения у состава исполнителей и постановочной группы, нужны другие рамки временные и многое другое. И совместно с режиссёром было принято решение о том, что наше сотрудничество логичнее перенести до лучших времён, - написал Мусалим Кульбаев.