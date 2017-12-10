В Большом театре прошла премьера балета «Нуреев»

Режиссера Кирилла Серебренникова, ставившего спектакль, на премьере не было, из-за ограничений, связанных с нахождением под домашним арестом. Чтобы поддержать его, многие актеры вышли на поклон в футболках с портретом Серебренникова, а экс-глава минфина России Алексей Кудрин в своём твиттере назвал отсутствие на премьере режиссёра «несправедливым».