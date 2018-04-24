Участники форума «Сообщество» посетили «социальную гостиницу» для детей

В 2018 году на улице Победы, 26а открыли «социальную гостиницу» с круглосуточным пребыванием детей с 11 до 18 лет, уходящих из дома на улицу (например подростки из семей с повторным браком, где их не принимает мачеха или отчим). Это могут быть и дети, склонные к бродяжничеству.