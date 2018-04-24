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Участники форума «Сообщество» посетили «социальную гостиницу» для детей

24 апреля 2018, 21:30
Дети могут жить там круглосуточно.

Сегодня в Уфе открылся форум Общественной палаты Российской Федерации «Социальное неравенство и достойная жизнь». Но некоторые его участники начали свою работу уже вчера, 23 апреля.

Так директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетили в Уфе Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В 2018 году на улице Победы, 26а открыли «социальную гостиницу» с круглосуточным пребыванием детей с 11 до 18 лет, уходящих из дома на улицу (например подростки из семей с повторным браком, где их не принимает мачеха или отчим). Это могут быть и дети, склонные к бродяжничеству.

Работу в социально-реабилитационном центре проводят специалисты не только с ребенком, но и с его близким окружением.

При стабилизации отношений и возврате ребенка в семью, для поддержки семьи с ними работают специалисты клуба «Семейный очаг» в форме дневного или вечернего посещения центра.

Также в социально-реабилитационном центре проводятся групповые занятия для родителей, испытывающих трудности в воспитании подростка.

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