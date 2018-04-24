В Уфе провели «Шпектральный» анализ социального строительства

- В Башкирии министры и мэры - не бараны. Во многих других регионах - натуральные бараны. Я не стесняюсь этих выражений, говорю, как есть. Здесь у вас все хорошо. Даже вон заземление в квартирах делают. А на дом и на крышу посмотрите! Я в Грозном недавно был, один дом смотрел. Там весь дом в антеннах, вся крыша. Здесь ничего этого нет, застройщик все решил и установил, - высказался Игорь Шпектор.