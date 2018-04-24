Игорь Шпектор: Реально аварийного жилья в Башкирии в три раза больше

Это касается ситуации во всей стране. Официально в России аварийными признаны 12 миллионов квадратных метров жилья. В действительности же, как уверен проверяющий, реальное положение дел в те же самые два-три раза хуже. А виновата в этом, как ни странно, российская прокуратора.