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Директор ВЦИОМ: в мире еще никто не построил справедливое государство

24 апреля 2018, 15:51
Эксперт рассказал о том, нарушение каких прав больше всего волнует россиян.

Участвующий в форуме Общественной палаты России «Сообщество», проходящем 24-25 апреля в Уфе, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров констатировал факт, что пока построить справедливое государство ни в одной точке планеты не удалось. Хотя различные попытки построить справедливое общество хорошо помнит история.

- И наше общество, в котором мы сейчас живем, тоже несправедливо. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами исследования: 80% опрошенных говорят именно так, – рассказал Валерий Федоров.

ВЦИОМ, как сказал его глава, недавно провел опрос на тему о том, нарушение каких прав, гарантированных Конституцией России, больше всего беспокоит россиян.

На первом месте - право на охрану здоровья: нарушение этого права волнует каждого третьего жителя страны (34%). Здесь имеется в виду и доступность медицины, и качество оказываемых медицинских услуг, и их дороговизна.

На втором месте - право на труд. Без комментариев.

На третьем месте право на жилье. Здесь имеется в виду, в частности, доступность ипотеки во всех аспектах - и дороговизна, и сложность оформления.

На четвертом месте - право на социальное обеспечение.

На пятом месте - право на судебную защиту. По всей видимости, имеется в виду справедливая судебная защита, потому что опрошенные социологами россияне отмечают, что у чиновников или, например, прокуроров возможностей добиться справедливого рассмотрения дел гораздо больше, чем у «простого смертного».

Интересно, что среди результатов опроса не упоминаются политические права, гарантированные Конституцией. Видимо, эта сторона жизни не волнует людей либо их об этом эксперты элементарно не спросили.

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