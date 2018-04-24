Директор ВЦИОМ: в мире еще никто не построил справедливое государство

На пятом месте - право на судебную защиту. По всей видимости, имеется в виду справедливая судебная защита, потому что опрошенные социологами россияне отмечают, что у чиновников или, например, прокуроров возможностей добиться справедливого рассмотрения дел гораздо больше, чем у «простого смертного».