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Ялалов: Мэрия Уфы поддерживает строительство мечети «Ар-Рахим»

20 апреля 2018, 11:21
Заседание по этому вопросу прошло в мэрии 19 апреля.

19 апреля прошло совещание по вопросу строительства мечети «Ар-Рахим» в Кировском районе Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ирек Ялалов отметил, что администрация города поддерживает благие намерения по продолжению возведения мечети и держит данный вопрос на контроле. Также он пообещал представителям духовенства рассмотреть все оставшиеся вопросы по мечети с выездом на место вместе с представителями городской администрации в самое ближайшее время.

Следующее заседание состоится 23 апреля.

Напомним, в 2016 году Фонд «Урал» прекратил финансирование строительства мечети из-за обострившихся разногласий с руководством ДУМ РБ. Вскоре последовали и иски в суд. В сентябре 2017 года у строительства мечети появился еще один потенциальный спонсор – известный предприниматель Сергей Веремеенко, основавший благотворительный фонд «Имэн Кала».

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