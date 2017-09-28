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Конкурент Рахимова и бывший судья помогут достроить мечеть и храм в Уфе

28 сентября 2017, 17:34
В Уфу приехали Сергей Веремеенко и Ильдус Адигамов.

Сегодня глава администрации Ирек Ялалов на совещании, посвященном охране памятников истории в Уфе, представил двух интересных гостей: бывшего кандидата в президенты Башкирии в 2003 году Сергея Веремеенко и бывшего председателя Конституционного суда Башкирии Ильдуса Адигамова (2000-2009 гг).

- Пока это гости, - сказал мэр Уфы Ирек Ялалов. – Дело в том, что несколько месяцев назад по моей просьбе они подключились к работе по поиску инвесторов для достройки ряда религиозных объектов.

Ирек Ялалов назвал часть таких объектов. Это в первую очередь мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева и собор на улице Комсомольской.

- Есть еще мечеть в Сипайлово, Хакимовская мечеть, - сказал Ирек Ялалов.

По его словам, для этих целей создан фонд «Иманкала», а у Сергея Веремеенко за плечами десятки построенных храмов в Башкирии и России.

На самом совещании Ирек Ялалов заявил о масштабах проблемы сохранения исторических зданий.

- Сейчас в Уфе где-то 800 объектов, которые специалисты и общественники считают нужным сохранить, - сказал он. – Хотя 5 лет назад было 400. У нас есть с десяток примеров, как с помощью бизнеса такие объекты сохранены. У государства и муниципалитета денег на это нет.

Напомним, что сегодня на этом же заседании стало известно о том, что мэрия Уфы не намерена восстанавливать Дом Кочкиных, хотя в 2016-м году в муниципалитете говорили об обратном.

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