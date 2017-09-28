Конкурент Рахимова и бывший судья помогут достроить мечеть и храм в Уфе

- Сейчас в Уфе где-то 800 объектов, которые специалисты и общественники считают нужным сохранить, - сказал он. – Хотя 5 лет назад было 400. У нас есть с десяток примеров, как с помощью бизнеса такие объекты сохранены. У государства и муниципалитета денег на это нет.