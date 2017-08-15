ДУМ РБ оспорит решение суда по спору с БФ «Урал» о проекте «Муслим-сити»

Напомним, фонд "Урал" обратился в арбитражный суд РБ в середине августа прошлого года. Благотворителя в частности не устроило то, что деньги, выделенные на строительство Соборной мечети, ДУМ направил на выкуп у мэрии участки для строительства исламского центра «Муслим-сити». Кроме того, в фонде не согласились с самим названием проекта. Против проекта в свое время также выступили РПЦ и общественники.