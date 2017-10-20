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Сергей Веремеенко готовит «дорожные карты» по достройке двух храмов в Уфе

20 октября 2017, 13:48
Сегодня председатель наблюдательного совета фонда «Имэн кала» рассказал о том, как собираются достраивать два знаковых храма в Уфе.

Сегодня председатель наблюдательного совета фонда «Имэн кала» Сергей Веремеенко встретился в Уфе с журналистами. Он рассказал в том числе и последних новостях фонда.

Напомним, фонд «Имэн Кала» был создан в конце сентября - для содействия сохранению и восстановлению объектов исторического наследия Уфы. 28 сентября, на заседании общественного совета по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры Уфы глава городской администрации Ирек Ялалов представил Сергея Веремеенко и Ильдуса Адигамова как людей, которые будут заниматься восстановлением знаковых религиозных объектов: Воскресенского храма на улице Комсомольской и мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева.

- По Воскресенскому храму уже подготовлена «дорожная карта», она находится на экспертизе в администрации Уфы, - рассказал Медиакорсети Сергей Веремеенко. – Мы написали письмо в администрацию, надо определиться, кто будет заказчиком строительства. По мечети пока «дорожной карты» нет, будем вести переговоры с руководством ДУМ РБ. Возможно, это произойдет сегодня.

#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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