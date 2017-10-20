Сергей Веремеенко готовит «дорожные карты» по достройке двух храмов в Уфе

- По Воскресенскому храму уже подготовлена «дорожная карта», она находится на экспертизе в администрации Уфы, - рассказал Медиакорсети Сергей Веремеенко. – Мы написали письмо в администрацию, надо определиться, кто будет заказчиком строительства. По мечети пока «дорожной карты» нет, будем вести переговоры с руководством ДУМ РБ. Возможно, это произойдет сегодня.