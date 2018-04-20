Россия экспортировала зерна на пятьсот миллиардов рублей

Справка. Компания «Русагротранс» входит в Железнодорожный холдинг РТК , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Также холдинг владеет долей в вагоностроительном АО «Рославльский вагоноремонтный завод». Парк в управлении — порядка 65 тысяч вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики», холдинг РТК входит в ТОП-3 по количеству парка в управлении.