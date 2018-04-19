Глава Башкирии о шиханах: Давайте искать альтернативные варианты

- Шиханы – это достояния природы, народа, республики. Они находятся под охраной закона. Снять статус с шиханов невозможно, - сказал Рустэм Хамитов. - На производстве, которое нуждается в известняковом сырье, работает от 3 до 4 тысяч человек. О них тоже надо думать. Давайте искать альтернативные варианты. Башкортостан находится на известняках, ищите альтернативу.