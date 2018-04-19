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Глава Башкирии о шиханах: Давайте искать альтернативные варианты

19 апреля 2018, 20:20
Рустэм Хамитов высказал свое мнение о решении вопроса шихан, вокруг которых не утихают споры.

Сегодня, 19 апреля, в ходе прямой линии с жителями республики глава Башкирии Рустэм Хамитов дал ответ на вопрос о судьбе легендарных гор-шихан, которые вызывают немало споров среди политиков и общественников.

- Шиханы – это достояния природы, народа, республики. Они находятся под охраной закона. Снять статус с шиханов невозможно, - сказал Рустэм Хамитов. - На производстве, которое нуждается в известняковом сырье, работает от 3 до 4 тысяч человек. О них тоже надо думать. Давайте искать альтернативные варианты. Башкортостан находится на известняках, ищите альтернативу.

Глава региона подчеркнул, что шиханы имеют в глазах людей сакральное значение.

- Правительство РБ не пойдет на нарушение закона. Памятники защищены надежным образом, - заявил Рустэм Хамитов.

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