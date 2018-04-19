Новый мост через Белую в Уфе может быть построен в другом месте

- Эксплуатирующая организация писала письма о состоянии моста, однако прозевала критический момент. В январе я поручил специалистам провести обследование старого моста и тогда выяснилось, что состояние моста очень плохое. Нам представили проект его реконструкции на 3 млрд рублей, мы его не поддержали. Тогда нам дали проект на 300 млн рублей, я тогда тоже решил, что дорого. Потом появился проект на 37 млн рублей, который позволит провести капитальный ремонт старого моста и потом эксплуатировать его еще несколько лет. Этот проект мы утвердили, - рассказал Рустэм Хамитов.