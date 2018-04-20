Бывший вице-мэр Уфы опроверг информацию о предъявлении ему нового обвинения

- Я не знаю ни о каком новом уголовном деле, по крайней мере, мне о нем неизвестно и никаких официальных уведомлений мне об этом не направлялось ни устно, ни письменно со стороны следственных органов, никакого нового объявления мне не предъявлено, - сообщил экс-чиновник. – Да оно и не могло быть предъявлено, потому что не закончились следственные действия, в которых я прохожу в качестве свидетеля как и многие другие бывшие и действующие сотрудники администрации… И я не лежу ни в какой больнице, а нахожусь здесь, живой и здоровый и во вполне вменяемом состоянии.